В центре Челябинска появился общественный туалет в европейском стиле с пандусом для инвалидов

В туалет пока что попасть не получится Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На Алом поле в Челябинске появился новый общественный туалет. Он находится недалеко от здания, который в народе прозвали «утюгом». Новый модуль туалета состоит из двух кабинок, одна из них предназначена для инвалидов. Правда, попасть туда внутрь пока что не получится. В мэрии Челябинска рассказали, когда новый туалет начнет работать, и будет ли он бесплатным.

— Недавно отреставрировали сквер. Сейчас там гуляет очень много людей, которые вынуждены сегодня искать ближайшие кафе или обращаться в дворец пионеров, куда их не пускают, потому что у нас карантинные мероприятия, — рассказывает пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — Туалет начнет работать через две недели, когда закончатся все установочные работы. Он будет бесплатным.

В администрации города также подчеркнули, что в скором времени общественные туалеты появятся и в других точках города.

Новый туалет находится недалеко от здания, который в народе прозвали «утюгом».

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