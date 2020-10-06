В Челябинске 19-летняя девушка пойдет под суд за смерть мотоциклиста ДПС во время аварии

Погибшему было 40 лет, у него остались жена и дети. Фото: сообщество «ЧП | ДТП Челябинск», ВК.

Следственный комитет Челябинской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист дорожно-патрульной службы.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

На скамье подсудимых окажется 19-летняя жительница Челябинска. Ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Уголовное дело в отношении автоледи рассмотрит суд Тракторозаводского района.

Напомним, авария произошла ночью 12 августа возле дома №64 на улице Линейная в Челябинске. По данным ГИБДД, 19-летняя девушка выбрала небезопасную скорость и, нарушив дистанцию, сбила инспектора ДПС, который патрулировал дорогу на мотоцикле. Он скончался на месте происшествия. Погибшему было 40 лет. У него остались жена и дети.

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