В Челябинской области пострадали три человека во время столкновения легковушки и фуры

Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»
ДТП произошло днем, 6 октября, на трассе М-5 под Златоустом. Столкнулись грузовик и автомобиль Lada Kalina. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, в легковушке находились три человека. За рулем был мужчина. Он вез женщину с ребенком.
В ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Там сообщили, что все люди, которые находились в автомобиле Lada Kalina, пострадали. Их c травмами доставили в больницу
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.
Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»
Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»
Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»
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