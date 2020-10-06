В Челябинской области пострадали три человека во время столкновения легковушки и фуры

Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»

ДТП произошло днем, 6 октября, на трассе М-5 под Златоустом. Столкнулись грузовик и автомобиль Lada Kalina. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, в легковушке находились три человека. За рулем был мужчина. Он вез женщину с ребенком.

В ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Там сообщили, что все люди, которые находились в автомобиле Lada Kalina, пострадали. Их c травмами доставили в больницу

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»

Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»

Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»

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