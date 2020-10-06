«Мы не должны проходить мимо чужой беды»: в Челябинской области сотрудник МЧС спас жизни троих детей и женщины

Николай Курченко спас жизни четырех человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Все произошло в Троицке Челябинской области. Ранним утром водитель 31-й пожарно-спасательной части Николай Курченко направлялся на работу на своем личном автомобиле. Вдали он увидел дым. Когда подъехал поближе, то обнаружил, что огнем охватило частный дом, который находился на улице Карла Маркса.

Николай сразу же остановил машину и бросился на помощь погорельцам. Он начал стучать по окнам с уличной стороны, чтобы предупредить жильцов, но ему никто не отвечал. Затем мужчина решил зайти во двор через ворота — они оказались закрытыми. Тогда он стал стучать в окна, выходящие во двор. Ему удалось разбудить хозяйку дома. Он сообщил ей, чтобы все быстро вышли на улицу.

Горящий дом покинули женщина и трое детей. Николай посадил испуганных несовершеннолетних в свою машину, а у хозяйки спросил про наличие газовых баллонов и про место отключения электроэнергии. Получив информацию, сотрудник МЧС позвал на помощь своих коллег.

— По прибытии к месту вызова дежурного караула Курченко сообщил коллегам полученные сведения. Они позволили точно и быстро скоординировать действия подразделения, предотвратить угрозу распространения огня на близлежащие постройки, в разы сократить материальный ущерб, а также предотвратить взрыв газового баллона, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Таким образом, Николай смог предотвратить гибель четырех жизней. Однако сам он признается, что на его месте так бы поступил любой человек: «Я считаю, мы не должны

Последствия пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

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