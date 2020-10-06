Минэкологии ответило прокуратуре по поводу выявленных нарушений при очистке реки в центре Челябинска

Несмотря на скандал, работы по очистке реки продолжаются. Фото: читатель КП-Челябинск.

Министерство экологии Челябинской области ответило на обвинения прокуратуры по поводу безосновательного завышения стоимости работ при очистке реки Миасс. В ведомстве заявляют, что перед проведением аукциона был сделан заказ у сторонней специализированной организации на проект, включающий объём и смету предстоящих работ. По словам заместителя министра экологии Виталия Безрукова, эти документы прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение.

— Согласно контракту, в обязанности подрядчика входит очистка 6.4 га акватории реки Миасс и вывоз всех отходов. Эта работа, по нашему мнению, была проведена в полном объеме. Оплата же производится в соответствии с указанными в контракте показателями, — сообщил Виталий Безруков. — Подрядчик в свою очередь должен предоставить документы об объеме вывезенных отходов и подтверждающую это справку с полигона. Объёмы, указанные в этих справках, совпадают. При этом конкретное взаимодействие полигона и подрядчика остаются их коммерческими отношениями и не входят в компетенцию Министерства экологии. Подрядчик может выбрать любой разрешенный полигон, состоящий в разрешенном реестре, и сам договаривается о суммах оплаты.

В минэкологии добавили, что они готовы оказывать необходимую помощь следственным органам по возникшему вопросу.

Напомним, недавно проведенная прокурорская проверка показала, что при очистке реки Миасс в Челябинске была завышена стоимость работ более чем на 12 млн рублей. От должностного лица минэкологии потребовали устранить нарушения. Также прокуратура направила материалы своей проверки в Следственный комитет. Надзорное ведомство потребовало возбудить два уголовных дела — «Мошенничество в особо крупном объеме» в отношении подрядчика и «Халатность с причинением особо крупного ущерба» на сотрудников министерства.

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