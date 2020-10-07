Средняя зарплата в Магнитогорске оказалась выше, чем в Челябинске

Рейтинг составлен на основе первого полугодия 2020 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Агенство РИА «Новости» провело исследование, на основе которого составило рейтинг российских городов по уровню зарплат за первое полугодие 2020 года. Учитывалось не только среднее жалование, но и то, сколько потребительских наборов оно может вместить.

Челябинску удалось попасть в топ-100 — он находится на 35 строчке рейтинга. Согласно исследованию, средняя зарплата здесь составляет 39,1 тыс. рублей и вмещает 2,23 стоимости стандартного потребительского набора. Однако выше оказался Магнитогорск, он находится на 19 месте. Там средняя зарплата на три тысячи больше и составляет 42,2 тыс. рублей, что соответствует 2,51 потребительским наборам.

Первое место ожидаемо заняла Москва с зарплатой в 103,1 тыс. рублей, а следом идут Южно-Сахалинск и Салехард с 97,4 и 94,9 тыс. рублей соответственно.

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