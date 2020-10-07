Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по коронавирусу на 7 октября. Как сообщает ведомство, всего в регионе зафиксировано 17 390 случаев заражения COVID-19. За сутки положительные тесты сдали 97 человек, 4 из которых — школьники. При этом выписали из больничных палат 100 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 192 человека. Еще 3 643 южноуральца остаются под наблюдением специалистов.

За минувшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из них ковид был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— болезнь Паркинсона, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — женщина, 81 год;

— ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 76 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, легочно-сердечная недостаточности — женщина, 66 лет;

— атеросклероз артерий, гипертоническая болезнь — мужчина, 60 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, сахарный диабет — мужчина, 87 лет.

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