Переплатили 12 миллионов: общественники возмущены новыми грязными подробностями по очистке реки Миасс

Фото: Архив КП.

Южноуральская прокуратура настаивает на уголовном деле по факту очистки реки Миасс. Оказалось, что казна переплатила за работу 12 миллионов рублей (плюсом к 29 миллионам по контракту). Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на публикации в СМИ, речь идет о махинациях с документами, а именно с актом выполненных работ. А в нем, кроме заранее оговоренных цифр, были дополнительные данные по отходам и затратам на перевозку.

— Не успели мы присмотреться к «Акватехнике» и даже помечтать о бессрочной, ежегодной уборке речки экскаватором-амфибией. Эффективность-то (да и эффектность) процедуры несомненна, — дополняют авторы «Челябушки». — Мошенничество это или чья-то халатность — выяснят силовики. Минэко, конечно, если и не причастно, то впредь сотрудникам ведомства стоит быть осмотрительнее, договариваться на берегу. Удивительно, что намутили только с деньгами — не всплывут ли претензии по качеству работ? И опять задействован нацпроект, и никому не стыдно.

Кстати, журналисты «КП-Челябинск» провели день с водителем, очищающим реку в любимом городе. Что нашел на дне Миасса экскаватор-амфибия.