Число закрытых на карантин классов с каждым днем становится все меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за минувшие сутки увеличилось число школ, закрытых на карантин из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. При этом классов, переведенных с очного формата обучения на дистант, стало меньше. Об этом в среду, 7 октября, КП-Челябинск сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

— У утру 7 октября на карантине по ОРВИ в Челябинской области находятся 216 классов (накануне их было 221. – Прим. автора), — рассказала пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — Но закрытых по этой причине школ стало больше — их три. К Эстонской основной общеобразовательной школе в Вехнеуральском районе и школе в селе Бродокалмак Красноармейского района добавилась южноуральская школа №6.

По данным городского комитета по делам образования, еще вчера в Челябинске на карантин были закрыты 56 классов в 29 школах, а к утру 7 октября их число уменьшилось — 54 класса в 28 школах.

Болеют в школах не только ОРВИ, но и коронавирусом. В Челябинской области за сутки, по данным Минздрава, выявили четыре новых случая COVID-19 среди школьников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября. В Челябинской области с начала месяца запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

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