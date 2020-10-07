В Челябинске второй день бастуют водители маршруток

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Сегодня продолжилась забастовка водителей маршрута № 85 «Поселок Новосинеглазово — Мамина», которые не вышли на работу. Основное недовольство у них вызвало появление конкурента — маршрутки № 36 «поселок Федоровка — улица Мамина». Она дублирует их на участке от ТК «Кольцо» до конечной Мамина.

В Управлении транспорта объяснили, что бастовать решили не все водители, и некоторые автобусы все же вышли на маршрут, хоть их и не так много. При этом в управлении признают, что автобус № 36 ездит «не совсем законно».

— Троллейбус № 16 ходит редко и поздно начинает работу, автобус № 14 тоже не может похвастаться комфортными интервалами, — сообщил главный специалист городского управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов. — Чтобы хоть как-то помочь людям туда выпустят еще одну машину. Если верить официальным документам, то автобус № 36 действительно ездит не совсем законно, однако заявление на изменение маршрута было подано еще полторы недели назад.

Перевозчику, ответственному за маршрут № 85, направили требование об устранении нарушения. По словам директора компании «Урал-Дом» Альфии Даутовой, в скором времени ситуация разрешится.

— Все будет нормально, сейчас этот вопрос решается, — рассказала Альфия Даутова. — Мы приносим извинения всем пассажирам, с завтрашнего дня все нормализуется.

Отметим, что маршрут №85 — один из самых популярных в Новосинеглазово, который связывает поселок городского типа с центром города.

Маршрут № 36 запустили с первого октября. Он пришел на смену автобусу № 14.

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