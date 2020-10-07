В садике собирают на окна, а в школе — на прописи: прокуратура рассказала о новых поборах в Челябинской области

Пожаловаться на поборы можно в прокуратуру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Челябинской области продолжает собирать данные о незаконных поборах в детских садах и школах. Что особенно важно: подать жалобу можно, не называя своего имени — анонимно.

— Мы уже получили 47 обращений. По каждому прошла проверка. В ряде случаев факт незаконных поборов нашел свое подтверждение, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Так, в челябинской школе № 75 деньги требовали с первоклассников, не относящихся к учебному заведению по прописке. А в челябинской школе № 152 собирали деньги на покупку принтера и учебных пособий — прописей.

В челябинском детсаду № 435 родителей заставляли сдать деньги на покупку и установку пластикового оконного блока и на ремонт. А в детском саду № 27 поселка Красногорский не вели учет прихода и расхода добровольных пожертвований. Челябинский детский сад № 434 пожурили за то, что родители не имеют возможность определять цели и порядок траты добровольных взносов.

— Руководителям образовательных организаций внесено шесть представлений, принесено два протеста на правовые акты, а также объявлено пять предостережений о недопустимости нарушений закона, — замечает Наталья Мамаева.

Горячая линия прокуратуры работает по телефону 8 (351) 239-21-07.

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