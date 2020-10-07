«Нас хотят отрезать от центра»: конкурент бастующих маршрутчиков в Челябинске рассказал о конфликте

С 1 октября маршрут № 36 изменил направление Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В Челябинске продолжается забастовка водителей маршруток № 85, которые недовольны появлением конкурента. Рустам Тимуршин, обслуживающий маршрут № 36, рассказал журналисту «КП-Челябинск» о своем видении конфликта и объяснил, что история тянется уже достаточно долго.

Тимуршин около 15 лет обслуживал маршрут № 14, который практически на 75% дублировал маршрут № 85. Расхождения были только на конечных станциях — 14 маршрутка шла на АМЗ, 85 — на Новосинеглазово, а с другой стороны автобусы уходили на Мамина и Комарова соответственно.

— В результате администрация приняла решение убрать маршрут № 14, и район АМЗ остался без прямой связи с больницей и центром города, — рассказал Рустам Тимуршин. — После жалоб жителей районов мэрия предложила объединить маршруты № 14 и № 36 в один, чтобы он проходил и через площадь Революции, и через больницы.

По словам Тимуршина, когда убрали 14 маршрут, весь пассажиропоток забрала маршрутка № 85, доход мог увеличиться примерно в три раза. А когда решили сделать маршрут № 36, то все вернулось на круги своя.

— Без конкурсной основы на другого перевозчика переводят все, а у меня отбирают. Я пошел на компромисс — объединить маршруты, вроде и мы работаем, и район доволен. А владельцам маршрута № 85 это не нравится. Сегодня я не могу уйти с рынка, если меня загонят в стойло, то можно идти работать на завод, — добавил Рустам Тимуршин.

Предприниматель также рассказал, что маршрут № 36 хотят отрезать от центра города. В ближайшие дни, если ситуация не разрешится, он планирует провести митинг, чтобы привлечь внимание к проблеме.

— Я сегодня главе Федоровки объяснил, что мы ездим последний день. Мы единственные частники, которые обслуживают льготников, работаем по скидочным картам. Видимо, такой принцип никого не устраивает.

Ранее «Первая Гильдия+», которую возглавлял Рустам Тимуршин работала на маршрутах №14 и 36. На протяжении нескольких лет №14 ходил от АМЗ до Мамина, а №36 от АМЗ до ж/д вокзала. Весной 2017 года Рустам Тимуршин был назначен заместителем директора «Общественный городской транспорт», который занимается автобусными перевозками на муниципальных маршрутах.

После проверки ревизоров вскрылись махинации перевозками в Челябинске на несколько миллионов. Тимуршин стал фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, он мог специально ставить свои маршрутки на те же улицы, по которым курсируют городские автобусы. Также он купил шесть автобусов и отдал их городу в аренду по завышенной цене. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье. Подробности в нашем материале.

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