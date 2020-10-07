ВТБ открыл Русской медной компании кредитную линию на 40 миллиардов рублей

Фото: предоставлено ВТБ

Банк ВТБ предоставил кредитную линию одному из крупнейших производителей меди в России – «Русской медной компании». Сумма соглашения составляет 40 млрд рублей, срок – 7 лет.

Холдинг может использовать заемные средства как для финансирования текущей деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов на предприятиях группы.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «ВТБ успешно сотрудничает с группой РМК в течение многих лет, предоставляя наиболее оптимальные финансовые решения, которые позволяют компании активно развиваться. Один из наших приоритетов – поддержка реального сектора экономики, и мы рады, что наше сотрудничество с РМК дает компании возможность реализовывать свои бизнес-задачи».

Максим Щибрик, вице-президент по финансам Русской медной компании: «Договоренности об открытии кредитной линии – это свидетельство положительной оценки реализуемой РМК бизнес-стратегии и показатель уверенности наших партнеров в стабильности компании. Кредитная линия позволит нам в случае необходимости эффективно управлять ликвидностью для реализации текущих инвестиционных проектов в области горной добычи и металлургического производства».

ВТБ стабильно увеличивает финансирование предприятий ключевых отраслей экономики Среднего Урала. По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ нарастил корпоративный кредитный портфель в Свердловской области на 2% до 92,8 млрд рублей.

Справка:

Русская медная компания – вертикально интегрированный производственный холдинг, включающий предприятия по добыче и обогащению медной руды, производству и реализации медной продукции (медных катодов, медной катанки и медного концентрата) и драгоценных металлов в слитках. Предприятия РМК расположены в пяти регионах России. Компания использует наилучшие доступные с точки зрения технологии и экологической безопасности решения в области производства рафинированной меди. Кроме того, она активно участвует в социально-экономическом развитии территорий присутствия своих предприятий.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).