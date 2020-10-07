В селах Челябинской области будут качать больше воды, чтобы избежать дефицита в жару

В село Печенкино воду привезли в ассенизаторской машине Фото: кадр из видео ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ/youtube.com

Прокуратура Еткульского района провела проверку водоснабжения в селах Еткуль и Печенкино. Как оказалось, в засушливую погоду потребление воды значительно увеличивается, и резервуаров попросту не хватает. Местные власти пытались контролировать расходы с помощью регулирования давления, подвозили воду, ограничивали напор по ночам, но кроме скандалов такие действия ничего не дали.

Прокуратура пришла к выводу, что проблему решит только создание дополнительных водозаборных сооружений.

— В связи с некачественной организацией водоснабжения главам Еткульского и Печенкинского сельских поселений внесены представления, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — В суд направлено исковое заявление с требованием возложить обязанность на органы местного самоуправления обеспечить водоснабжение в достаточном количестве.

Еткульский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Напомним, в июле этого года в селе Печенкино разразился настоящий скандал, когда жителям привезли воду в ассенизаторской машине.

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