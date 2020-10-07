Из полыхающей многоэтажки в Магнитогорске эвакуировали полсотни жильцов

Ночью вспыхнула крыша многоквартирного дома Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня ночью в Магнитогорске покой жителей дома на улице Пионерской нарушил пожар. Полыхающую многоэтажку было трудно не заметить, поэтому очевидцы сразу позвонили в пожарную службу.

Уже через несколько минут огнеборцы приехали на место происшествия. Как оказалось, вспыхнула крыша многоквартирного дома. Пожарные эвакуировали из квартир 44 человека, среди них оказалось 8 детей. Всех жильцов временно разместили в школе № 21, которая находится неподалеку. В результате обошлось без пострадавших.

— Для ликвидации последствий ЧП привлечено 48 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 16 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные до утра тушили пламя Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Потушить пожар удалось только в 06:30. Его общая площадь составила 540 квадратных метров. Что же стало причиной возгорания — пока неясно, для выяснения в Магнитогорск направили испытательную пожарную лабораторию.

Прокуратура Челябинской области заинтересовалась этим инцидентом и уже организовала проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению противопожарного законодательства, а также проверено соблюдение прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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