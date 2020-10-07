Меньше, но чаще: как клиенты Райффайзенбанка жертвуют в 2020 году

Райффайзенбанк проанализировал динамику благотворительных платежей клиентов за полтора года. В этом году клиенты банка на 40% чаще выбирали добрые дела как назначение платежа в мобильном и интернет-банке Райффайзен-Онлайн. При этом средняя сумма ежемесячного перевода незначительно уменьшилась: в 2020 году она составляет 2 450 рублей, тогда как в 2019 превышала 3 000 рублей.

— Сегодня наши клиенты все чаще выбирают благотворительные платежи в Райффайзен-Онлайн, — рассказал Павел Рубахин, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. — Совершать такие переводы удобно: клиенты могут воспользоваться QR-кодом, выбрать один из фондов в списке платежей или сохранить собственный шаблон для автоплатежа. Самыми активными для благотворительных переводов месяцами в этом году стали апрель-июнь: в этот период количество пожертвований год к году выросло более чем на 60%.

В феврале 2020 года Райффайзенбанк первым на рынке подключил к C2B-переводам по СБП федеральную благотворительную организацию — Фонд Константина Хабенского. Теперь перевести пожертвование можно в считанные секунды, отсканировав QR-код на сайте фонда. На данный момент Райффайзенбанк подключил к C2B-переводам по СБП уже пять благотворительных фондов.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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