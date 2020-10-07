Южный Урал впереди: губернаторы «соревнуются» за обеспечение регионов вакцинами от коронавируса

Челябинская область получит крупную партию вакцины от коронавируса до конца октября и немалые усилия для этого приложил губернатор. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», Алексей Текслер добился того, чтобы регион не оставили без препарата в достаточном количестве. Общественники это объясняют прямым выходом на федеральный центр в сочетании с крепкими связями и лоббистскими способностями.

— СМИ пишут о натуральной борьбе между российскими губернаторами — с победителями и проигравшими. Почти все запасутся вакциной до 2021 года и лишь семь субъектов, включая Южный Урал, Свердловскую и Тюменскую области, будут обеспечены уже к началу ноября. Некоторым после пилотной поставки 42 доз, увы, на большее рассчитывать не приходится, — продолжают авторы «Челябушки». — В Челябинске первыми в очереди на долгожданную прививку медики и учителя, а вот элита пока занимает выжидательную позицию.

Напомним, по данным областного минздрава, на утро 7 октября зарегистрировали 95 новых случаев, четверо заболевших — школьники. Кто еще заразился коронавирусом, и как планируют лечить пациентов — в материале «КП-Челябинск».