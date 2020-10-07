В Челябинске закрылись два детских садика после проверки прокуратуры

Владелицу одного из детских садов привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске прокуратура провела проверку двух частных детских садов в микрорайоне «Чурилово». В результате надзорное ведомство выявило нарушения.

Так, детский садик «Агуша» для детей до трех лет был организован физическим лицом без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, проверка выявила санитарно-эпидемиологические нарушения при оказании услуг по дневному присмотру за детьми. Сотрудники прокуратуры привлекли владелицу учреждения к административной ответственности по двум статьям и назначили ей штраф на общую сумму в 15500 рублей.

Деятельность детского садика «Агуша» в настоящее время прекращена самим физическим лицом.

В детском саду «Маргаритка», который посещали дети до трех лет, были также выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. После проверки было решено приостановить деятельность учреждения на 60 суток.

— Постановление суда вступило в законную силу и обращено к исполнению. Деятельность детского садика в настоящее время принудительно приостановлена судебными приставами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве добавили, что сейчас в суде рассматривается заявление районного прокурора о полном запрете деятельности детского садика «Маргаритка».

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