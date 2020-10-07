В Челябинской области бюджет исполнит социальные обязательства

Алексей Текслер работает над проектом областного бюджета-2021. Фото: gubernator74.ru

Сейчас Алексей Текслер проводит серию встреч с экспертами по обсуждению основных параметров бюджета-2021.

Как подчеркивают в пресс-службе губернатора, формирование областной казны идет в сложных условиях: пандемия сказалась на всех сферах жизни, и сейчас экономическая и финансовая политика губернатора и правительства Челябинской области направлена, в основном, на преодоление нелегких последствий пандемии, создание условий для стимулирования и восстановления экономики.

Все национальные цели, определенные президентом России, будут исполнены, средства для их реализации — полностью сохранены. Сохранится и социальная направленность бюджета. Обязательства по основным направлениям в здравоохранении, образовании, социальном строительстве и сельском хозяйстве будут исполнены. В списке обязательного — решение инфраструктурных проблем, которые годами копились в городах и районах Челябинской области.

Прежде чем направить проект областного бюджета в Законодательное Собрание, его рассмотрят на заседании правительства области