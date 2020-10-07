В Челябинской области коммунальщиков привлекут к ответственности за падение четырехлетнего ребенка в люк

Фото: прокуратура Челябинской области

В Усть-Катаве Челябинской области четырехлетний ребенок упал в канализационный люк, у которого не было крышки. В результате падения малыш получил травмы — кровоподтеки, а также ссадины на левом предплечье и левом бедре.

Мать пострадавшего ребенка обратилась с жалобой в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и нашли виновных.

— Установлено, что причиной случившегося явилось бездействие должностных лиц ООО «Городской очистной комплекс», в аренде и обслуживании у которых находится канализационный люк, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — По результатам проверки директору организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Инцидентом также заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Они уже проводят доследственную проверку на предмет халатности в действиях обслуживающей компании.

Помимо этого, в Усть-Катавский городской суд было направлено исковое заявление о взыскании 200 тысяч рублей с «Городского очистного комплекса» в пользу пострадавшего ребенка.

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