Текслер пояснил, ждать ли в Челябинской области второго этапа самоизоляции

Алексей Текслер провел областной оперштаб по борьбе с распространением ковида. Фото: gubernator74.ru

В среду, 7 октября, глава региона собрал замов, министров и глав территорий на заседание оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Совещание прошло в режиме ВКС.

Алексей Текслер пояснил, что ситуация в регионе, как и в целом по стране, напряженная.

— Идет рост заболеваемости. За последние сутки в Челябинской области выявлено 97 человек, заразившихся ковидом, это 0,56 % прироста. В целом, ситуация чуть лучше средней по стране. Ситуация ожидаемая, идет сезонное наложение инфекций. Очень важно организовать работу всех госструктур, общества, чтобы минимизировать рост заболеваемости. Важно вовремя информировать жителей области, чтобы не было информационного вакуума. Нет никакого желания останавливать экономику. И возможности у нам такой нет. Наша задача — не ограничения новые вводить, а обеспечить контроль и соблюдение основных простых требований.

Важно сделать все, чтобы не перегружать наши больницы. Врачи, фельдшера, бригады скорой помощи и так работают на полною мощность. Нужно обезопасить себя и своих близких, носить маску, соблюдать социальную дистанцию. В целом, быть осторожными. Во многом все зависит от нас.