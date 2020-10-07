Власти Челябинской области рассказали, уйдут ли школы на дистант

Власти региона рассказали уйдут ли школы на дистант. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 7 октября, на оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер заявил, что у региональной экономики нет возможности уходить на вынужденные каникулы. Потому важно обеспечить соблюдение всех профилактических требований Роспотребнадзора. Речь — о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и пр. Рейды полиции и специалистов Роспотребнадзора по контролю масочного режима должны воспитать в людях чувство ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

— Нужно дать алгоритм поведения и провести инструктаж всем представителям профессий, которые постоянно работают с людьми. Это учителя, социальные работники, работники сферы услуг, деятели культуры. Работодатель несет отвественность за их полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, — сказал Текслер.

Особое внимание — на все контрольные мероприятия в школах и вузах. Ежедневная термометрия, разделение потоков детей, обработка помещений — за все отвечают руководители образовательных учреждений. Губернатор подчеркнул: область не планирует уходить на дистант или объявлять долгосрочные каникулы. При этом, администрация учебного заведения должна разъяснять и контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора в стенах учреждения.

Сейчас, напомним, как карантин или на дистант уходят классы, где хворает более 20 % учеников или есть случаи ковида. Массового закрытия школ нет.