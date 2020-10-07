В Челябинской области из-за коронавируса умер медбрат

Медбрат Валерий Греднев умер на 49 году своей жизни. Фото: АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»

Стало известно о смерти еще одного медицинского работника в Челябинской области. Им является медбрат из Магнитогорска. Он работал в отделении функциональнои диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Предварительной причиной смерти стал коронавирус, сообщил Минздрав региона.

— 28 лет он отдал работе в медсанчасти на благо здоровья своих пациентов. Внимательный, отзывчивый и преданный своему делу человек — таким его запомнят навсегда, — рассказали в ведомстве.

В клинической медико-санитарной части уточнили, что умер их медбрат Валерий Греднев. Ему было 49 лет.

— Коллектив АНО «ЦКМСЧ» скорбит по поводу безвременной кончины Валерия Юрьевича и выражает соболезнования родным и близким, — говорится на официальном сайте клинической медико-санитарной части.

Ранее Минздрав сообщил о смерти анестезиолога-реаниматолога Олега Рыжкова. Он работал в городской клинической больницы № 2 Магнитогорска. Врач умер на 56-м году жизни из-за болезни. Предварительный диагноз — коронавирус.

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