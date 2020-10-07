Семьи с детьми в Челябинской области получат 5,5 миллиардов

Семья - это главное. Фото: pravmin74.ru

Улучшение демографической ситуации — главная задача одноименного национального проекта в нашей стране. В Челябинской области продолжается исполнение мероприятий для поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости.

В рамках нацпроекта утвержден региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Для Южного Урала он очень значимый.

В 2020 г по инициативе губернатора изменился подход к назначению мер поддержки семей. Например, ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей получают семьи со среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (22 166 руб на человека).

По словам Буториной, на Южном Урале растет число многодетных семей. За девять месяцев года их стало 6560. За этот же период прошлого года было 6429. Хорошая тенденция!

По предложению губернатора также вырос размер регионального маткапитала — с 63 тыс до 100 тыс руб. Больше стало направлений его расходования.

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в нынешнем году году более 22 тыс семей в области получают ежемесячные выплаты по рождению (усыновлению) первенца; выплаты на третьего и последующих детей — 12386 семей. В этом году 1399 семьям выплачен областной маткапитал, 18 808 семей получили областное единовременное пособие по рождению ребенка. На проект в этом году пойдет 5,5 млрд руб. В том числе, 4 млрд рублей — федеральный бюджет, 1,5 млрд — областной.