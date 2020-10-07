Два дубля игроков «Трактора» принесли победу челябинцам в матче с «Куньлунем»

"Трактор" выиграл третий матч подряд. Фото ХК "Трактор".

«Медведи» начали сегодняшний домашний матч в хорошем настроении. До поединка с «китайцами» челябинцы одержали две победы кряду на выезде – над «Витязем» и московским «Динамо» с одинаковым счетом 4:2. Это «подсластило пилюлю», поскольку до этого гостевого турне «Трактор» трижды терпел поражения.

Матч с «Куньлунем» начался с голевой феерии Александра Авцина. К началу второго периода форвард сумел дважды «распечатать» ворота гостей. Правда, спустя несколько минут «Куньлунь» отыграл одну шайбу. Но уже через полминуты Вячеслав Основин восстановил преимущество черно-белых в две шайбы – 3:1. На старте третьего отрезка матча тот же Основин оформил дубль – 4:1. И снова гости отыгрываются – 4:2. С таим счетом и завершился поединок. Это третья подряд победа «медведей» в турнире КХЛ.

Кстати, после матча игровые джерси хоккеистов «Трактора», сделанные специально для благотворительной акции, для ушли «с молотка» на аукционе для болельщиков.

Следующий домашний матч в Челябинске «Трактор» проведет 18 октября. Соперник – нижнекамский «Нефтехимик». А до этого 11, 13 и 15 октября черно-белые сыграют на выезде, соответственно, с «Автомобилистом», «Ак Барсом» и «Северсталью».

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