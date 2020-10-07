В центре Челябинска произошла авария с участием такси. Есть пострадавшие

Фото: vk.com / Сюзанна Харитонова

Авария произошла вечером, 7 октября, на пересечении улиц Воровского и Тимирязева. На кадрах видно, как одна из машин едет прямо, а другая в этот момент поворачивала налево. В результате произошло столкновение.

Очевидцы рассказывают, что в аварию попали автомобили Nissan и LADA. Одна из машин принадлежит такси с маркировкой Uber.

— В ниссане водитель либо в шоке, либо в норме, ходил туда-сюда, слегка хромая. Из убера водителя и пассажира увезли на скорой. Жить будут, сказали, — пишут очевидцы в соцсетях.

На месте аварии уже работает скорая помощь и полиция.

— По предварительной информации пострадали оба водителя. Возможно, что травмы получила пассажирка одного из автомобилей, — прокомментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: vk.com / Сюзанна Харитонова

Фото: vk.com / «На дорогах Челябинска 74»

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