Фигуранта по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева выпустили из СИЗО

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится второе судебное заседание по делу Тефтелева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему начальнику управления капстроительства администрации города Евгению Пашкову. Содержание под стражей ему заменили на запрет определенных действий. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе суда. Из-под стражи его отпустили в зале суда.

Запрет определенных действий означает, что Пашкову запрещается посещать общественные места, пользоваться телефоном и интернетом, общаться с другими людьми, проходящими по уголовному делу и т.д.

Кстати, дело рассматривает сама председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева.

Напомним, Евгений Пашков вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым обвиняется в получении взятки в 2,5 млн рублей. Тефтелев с весны находится под домашним арестом. Сегодня, 8 октября, состоится второе судебное заседание по его делу. Первое заседание состоялось 22 сентября.

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