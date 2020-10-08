В аварии с такси в центре Челябинска пострадали четыре человека

Троих пострадавших госпитализировали для обследования. Фото: vk.com / «На дорогах Челябинска 74»

В аварии с такси, произошедшей вечером 7 октября, на перекрестке улиц Воровского и Тимирязева, пострадали четверо. Об этом сообщили в челябинском горздраве.

— Все взрослые, тяжелых травм нет. Госпитализированы для обследования: трое в горбольницу №1, один — в больницу РЖД, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло около 20:15. Момент столкновения машин попал на видео. На кадрах видно, как одна из иномарок едет прямо, а другая в этот момент поворачивает налево. Сейчас обстоятельства и причины аварии выясняет ГИБДД.

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