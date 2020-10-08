Текслер поддерживает стремление южноуральцев к обновлению власти

Депутаты седьмого созыва Законодательного Собрания Челябинской области собрались на первое заседание. Фото: zs74.ru

В четверг, 8 октября, состоялось первое заседание Законодательного Собрания седьмого созыва. Прошедшие парламентские выборы впервые стали высоко конкурентными: за 60 мандатов депутатов областного парламента боролись представители девяти политических партий. В итоге в парламенте представлены депутаты от шести политических партий. Состав депутатского корпуса обновлен на 40 %.

Запрос южноуральцев на обновление поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил на первом заседании вновь избранного состава Законодательного Собрания.

— Поздравляю вас с победой. Избирательная кампания была напряженной: выборы стали одним из главных политических событий, наряду с голосованием за внесение поправок в Конституцию. Тенденция к кадровым переменам хорошо заметна на всех уровнях власти. Я искренне поддерживаю южноуральцев в этом запросе на перемены. Областной парламент обновился на 40 %. При этом, те депутаты, кто эффективно работал в прежних созывах и кому люди доверяют, уверенно переизбрались на новый срок. Мы знаем, что подтвердить статус бывает сложнее, чем получить его впервые. С действующего политика спрос больше. Впереди еще много дел, — сказал губернатор.

Политическая преемственность ценна и полезна, подчеркнул Текслер. Между законодательной и исполнительной ветвями в Челябинской области традиционно конструктивные отношения. Глава региона попросил вновь избранных депутатов опираться на опыт предшественников. Депутаты шестого созыва в ходе 63 заседаний за пять лет работы приняли 960 законов Челябинской области. За 1,5 года работы Алексея Текслера на посту губернатора было внесено 112 законопроектов. Этого требовала жизнь, возникали новые задачи, требовалось поддержать людей.

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