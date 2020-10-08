Текслер призвал депутатов ЗСО лоббировать интересы области в Москве

Алексей Текслер выступил перед депутатами Законодательного Собрания VII созыва. Фото: zs74.ru

112 законопроектов внесены губернатором Алексеем Текслером за полтора года его работы в регионе на рассмотрение депутатов предыдущего, шестого созыва, Законодательного Собрания. В сжатые сроки в этом году внесены изменения в закон о бюджете; принято большое количество решений в интересах семей с детьми. Одобрены меры борьбы с ковидом; поддержке предпринимателей, стабилизации рынка труда.

В четверг, 8 октября, на первое заседание собрались депутаты Законодательного Собрания VII созыва. Выступая перед парламентом, губернатор подчеркнул: на рассмотрение депутатов уже внесены законопроекты по улучшению экономической ситуации в регионе, стимулированию экономического роста.

Еще одна задача: работа над проектом бюджета региона-2021. Его формирование проходит в сложный эпидемиологический период. Сохранится социальная направленностью бюджета. В поле зрения властей региона: образование, спорт, культура, жилье и ЖКХ, дороги, экологические задачи.

Регион продолжит работу по получению помощи из федерального бюджета. По итогам 2020 г ожидается получить 63 млрд руб. В 2019 г — 38 млрд руб.

— Но опираться исключительно на федеральную помощь мы не намерены. Нужно найти баланс между активными планами развития и вполне житейским подходом жить по средствам. Наши потребности растут, а доходы из-за пандемии, честно скажем, упали. Поэтому мы делаем акцент на рост собственных доходов, на стимулирование доходных источников, укреплении налогооблагаемой базы, в том числе, за счет новых инвестпроектов, — пояснил губернатор.

Как глава региона Текслер воспринимает депутатский корпус частью общей команды Челябинской области. Нужно активнее лоббировать интересы региона на федеральном уровне. У ЗСО для этого есть свои механизмы, включая право законодательной инициативы. Они должны быть максимально задействованы. Губернатор открыт для встреч с обновленным составом парламента, рассчитывает на регулярные рабочие встречи.

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