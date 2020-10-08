Алексей Текслер призвал депутатов не терять связи с людьми

Губернатор задал курс работы областному парламенту. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выступая перед депутатами Законодательного Собрания VII созыва на первом заседании губернатор Алексей Текслер обозначил задачи, которые стоят перед законодательной и исполнительной ветвям власти в регионе.

Во-первых, предстоит наращивать собственные доходы и укреплять налогооблагаемую базу, чтобы рассчитывать не только на помощь федерального центра, но и на собственные силы.

Во-вторых, нужно укреплять налогооблагаемую базу за счет инвестиционной активности и новых проектов, роста доходов предпринимателей, зарплат наемных работников в частном секторе экономики, повышения доходов бюджетников.

В-третьих, следует активно лоббировать интересы региона на федеральном уровне, в том числе, с помощью законотворческой инициативы.

В-четвертых, предстоит синхронизировать работу по реализации нацпроектов и региональных программ развития.

Не менее важно поддерживать связь с людьми. В многочисленных рабочих поездках по области губернатор знакомится с дельными предложениями, инициативами, звучащими от жителей. И важно поддержать самые яркие, вывести на законодательный уровень, чтобы они не остались только в виде идей.

— С вашей поддержкой мы можем совершенствовать не только областное законодательство, но и задавать федеральные тренды. У нас в области живут активные неравнодушные люди. Вы напрямую общаетесь с жителями, получаете наказы, разбираетесь в проблемах жителей ваших округов. В свою очередь, я открыт для общения с вами, рассчитываю на постоянные рабочие встречи. Вы можете также напрямую обращаться к моим заместителям. Им я уже поставил задачу наладить максимально продуктивную работу с обновленным составом Законодательного Собрания. Нет нерешаемых проблем в регионе. Может, не сразу, но, определив планы и цели, можно разобраться во всех сложностях. Сообща мы добьемся всех поставленных целей, — сказал губернатор.

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