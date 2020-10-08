Школа №1 в Копейске закрыта с 9 по 18 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Копейске с 9 октября на десять дней закрыта школа №1.Эту информацию КП-Челябинск подтвердил директор Анатолий Бароненко, он отметил, что ученики переведены на дистанционное обучение.

Как сообщают местные издания, школьники ушли на преждевременные каникулы из-за высокой заболеваемости педагогов. Среди детей порог заболеваемости не превышен.

Отметим, в области, по данным регионального Минобра, находится на карантине по ОРВИ 216 классов, этой же причине закрыто три школы: в Вехнеуральском районе, в селе Бродокалмак Красноармейского района и в Южноуральске. Копейская школа еще в эту статистику не вошла.

А в Челябинске на карантин закрыты 52 класса в 27 школах.

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