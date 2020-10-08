Зрители выберут лучшую команду Urban Battle Tele2

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 запускает народное голосование за лучший видеоролик проекта Urban Battle – городских соревнований для поклонников экстремальных видов спорта. Райдеры, фрираннеры, bmx-байкеры, скейтеры из 8 городов России объединились в команды, чтобы проверить на скорость себя и мобильный интернет Tele2 и провести тест-драйв в экстремальных условиях. За приз зрительских симпатий сражаются 50 команд. Финал проекта состоится 17 октября, а на церемонии награждения победителей выступит Антоха МС.

Для участия в Urban Battle городские экстремалы подали заявку на сайте проекта, а приглашенные члены жюри отобрали лучших райдеров в каждом городе. В итоге наибольшее число команд сложилось в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Самыми популярными дисциплинами среди участников оказались bmx и скейт – на них катались две трети спортсменов.

Фото: предоставлено Tele2

Все команды выбрали несколько разных маршрутов и мест в своем городе, где показали мастерство, и одновременно устроили экстремальный тест-драйв для 4G-интернета Tele2. Спортсмены стримили заезды и трюки в прямом эфире на своих страницах в соцсетях с помощью смартфона с SIM-картой Tele2. Это наглядно показало высокое качество быстрого мобильного интернета оператора: видео шло в высоком качестве и без задержек. С начала проекта прямые эфиры Челябинских спортсменов посмотрело более 11 тысяч зрителей.

Все эти эфиры стали частью профессионального видеоролика каждой команды, которые Tele2 создала для экстремалов. Все видеоролики уже выложены на сайте проекта, и до 16 октября поклонники уличных видов спорта могут отдать свой голос за понравившуюся команду. Обладателю приза зрительских симпатий достанутся подарочные сертификаты в магазин спортивного снаряжения.

Светлана Галилеева, директор челябинского филиала Tele2:

«Мы с радостью поддерживаем молодых и энергичных ребят, занимающихся экстремальными видами спорта, даем им возможность продемонстрировать свое мастерство на федеральном уровне благодаря нашему 4G-интернету. Это зрелищно, динамично, созвучно нашим интересам и ценностям. В таком формате молодые талантливые райдеры могут соревноваться с лучшими спортсменами по всей стране, оставаясь при этом в родном городе. Онлайн-соревнования дают всем участникам еще больше возможностей показать себя».

Финал проекта и онлайн-церемония награждения победителей состоятся 17 октября. Лучших райдеров в каждом городе выберут известные спортсмены – профессионалы в своих категориях. Члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста, где участники проекта представят себя и покажут свои видеоролики. Связь между московской студией и разными городами будет организована с помощью быстрого мобильного интернета Tele2, что еще раз докажет высокое качество сети оператора. На заключительном мероприятии выступит известный артист, который катается на скейтборде, – Антоха МС.

В проекте Urban Battle Tele2 объединила поклонников разных видов спорта, при этом не важно, абонентами какого оператора связи они являются. В состязании принимают участие экстремалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Архангельска, Кирова. Общий призовой фонд проекта составляет 3 млн рублей.

Материал предоставлен компанией Tele2