Райффайзенбанк проведет онлайн-хакатон RaifHack с призовым фондом свыше 500 000 рублей

Участникам хакатона предстоит разработать новые решения для малого и среднего бизнеса в двух направлениях: небанковский сервис на основе данных и механика оплаты с использованием API Системы Быстрых Платежей. Оператором хакатона станет профессиональное сообщество разработчиков Russian Hackers.

Хакатон пройдет 14-15 ноября. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона https://raifhack.ru/ и предложить свой проект сервиса до 4 ноября. Задания будут оцениваться по 10-балльной шкале экспертами Райффайзенбанка, каждая команда получит фидбэк. Авторы лучших идей продолжат развивать их на хакатоне, получив доступ к анонимизированным массивам данных и API. Участники смогут получить индивидуальные менторские консультации от product owner-ов и техлидов Райффайзенбанка. Также на хакатоне будут организованы воркшопы и общие менторские сессии.

— Цель Райффайзенбанка — быть финансовым партнером, то есть предоставлять компаниям полный набор продуктов и сервисов, — подчеркнул руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. — Мы понимаем потребности и ожидания этого бизнеса и знаем, как создавать сервисы, которые будут востребованы в этой аудитории. Мы с нетерпением ждем идей участников хакатона и дадим максимум поддержки с нашей стороны, чтобы воплотить их в реальные рабочие проекты.

К участию приглашаются разработчики, аналитики, датасайентисты, дизайнеры. Соревнование будет проходить в командах от трех до пяти человек, участникам без команды организаторы помогут ее подобрать.

Общий призовой фонд хакатона составит более 500 000 рублей. На каждом треке команда победителей получит в награду 150 000 рублей, серебряные призеры — 100 000 рублей, а бронзовые лауреаты — Apple AirPods Pro для каждого члена команды. Все участники получат фирменные подарки, а также промокоды на доставку еды для каждого дня хакатона.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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