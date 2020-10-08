В ночь на четверг в Челябинске резко похолодало, утром город проснулся в инее. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минувшая ночь была самой холодной на этой неделе. В областном центре столбик термометра опустился до -5 градусов. Теперь синоптики обещают городу потепление. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 9 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 9 октября, будет около нуля градусов. Но уже днем в городе потеплеет до +14. Такая температура продержится в областном центре, как минимум, до середины следующей недели, то есть примерно дней на пять. В субботу в городе возможны дожди, но в остальные дни — без осадков.

Дни в Челябинске будут почти без ветра, но режим «черного неба» пока объявлен лишь до вечера четверга.

Такой будет погода в Челябинске 9 октября 2020 года и на ближайшей неделе.

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