Львенка Симбу и леопарда Еву, спасенных челябинским ветеринаром, отправляют в Танзанию

Симба и Ева полюбились южноуральцам. Будем скучать! Фото: facebook.com/«Спаси меня»

Приют «Спаси меня» Карена Даллакяна сегодня, 8 октября, поделился хорошей новостью — львенка Симбу и леопарда Ева готовят к отправке в Танзанию, в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew. Для Симбы центр станет новым домом, в котором ему уже выделили 2 гектара земли. А Ева пройдет здесь только тренинг-релиз — подготовку к выпуску на волю.

— Дата отправки назначена на конец октября. Мы на финишной прямой — осталось дополучить некоторые юридические разрешения. Главные финансовые вопросы взяла на себя компания-спонсор. Согласованная сумма переведена на счет принимающей стороны в Танзании, и заказан авиатрансфер для маленьких хищников и их сопровождения, — сообщили в приюте «Спаси меня».

Зоозащитники добавили, что проводы Симбы и Евы будут публичными с соблюдением мер безопасности.

Напомним, львенка Симбу искалечил хозяин-фотограф, который использовал его для съемок. А леопарда Еву не признала после рождения мать. Она отказалась кормить котенка и даже чуть не растерзала. Обоих хищников выходил известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

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