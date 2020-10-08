К удаленке готовы: с началом осени челябинцы стали в 3 раза больше тратить на ПО

Анализ расходов с карт клиентов МТС Банка показал, что в сентябре 2020 года больше всего выросли расходы на программное обеспечение — в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С введением ограничительных мер весной 2020 года из-за пандемии учебные заведения в России перешли на дистанционное обучение. С началом нового учебного года школы, средние специальные и высшие учебные заведения вернулись к привычному очному обучению, некоторые из них ввели смешанный формат занятий, включая «дистанционку».

Фактор «удаленки» повлиял на всплеск продаж ПО и компьютерной техники. Количество транзакций на покупку софта в Челябинской области в августе выросло в 2,8 раза, а в сентябре — в 3,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи компьютеров, комплектующих и аксессуаров увеличились в августе на 66%, в сентябре — на 7% год к году.

Положительную динамику в августе и сентябре текущего года по сравнению с 2019 годом показали покупки в магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров: 46% и 45% в августе и сентябре, соответственно. Покупка спортивной формы и литературы к первому сентября также привела к росту транзакций в августе 2020 года по сравнению с 2019 годом: в магазинах спорттоваров — на 18% и книжных магазинах — на 12%. В сентябре в обеих категориях наблюдается спад: на 12% и 29%, соответственно.

Несмотря на отказ от традиционных линеек, проводимых в первый день учебного года, количество транзакций в цветочных магазинах во второй половине августа выросло на 54% по сравнению с прошлым годом.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Челябинской области. Учитывались платежные операции во второй половине августа-первой половине сентября 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

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