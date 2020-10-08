В ДТП с участием легковушки и грузовика на трассе в Челябинской области погиб 47-летний мужчина

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня, 8 октября, в 14:20 часов на 1667 км автодороги Москва-Челябинск в Саткинском районе Челябинской области. Столкнулись иномарка Сhevrolet Lacetti и грузовик Renault Magnum.

— Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Сhevrolet Lacetti, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Magnum, под управлением водителя 1983 года рождения, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Мужчина, который находился за рулем легковушки, погиб на месте аварии. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Напомним, похожая авария с участием грузовика и легковушки произошла 5 октября на трассе под Златоустом. Тогда 27-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» обгонял попутные машины, но не справился с управлением и столкнулся с фурой DAF. Вместе с ним в машине находилась девушка и ребенок.

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