Ситуация чуть лучше средней по стране: на Южном Урале пока не принимают жестких мер по самоизоляции

Жесткого локдауна в Челябинской области не будет. Предприятия не уйдут на вынужденный простой, у экономики просто нет возможности для длительных каникул. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», такая информация пришла после совещания регионального оперштаба по противодействию коронавирусу. Ситуация у нас чуть лучше средней по стране, но наблюдается сезонное наложение простудных инфекций.

— Для преодоления трудностей мало зажмуриться и переждать, поэтому власти примут меры. Во-первых, проведут инструктаж по поведению при эпидемии работающим с людьми. Во-вторых, усилят рейды полиции и санврачей со штрафами нарушителям и разъяснениями правил тем, кто не носит маски. В-третьих, подключат инфекционистов, которые будут публично рассказывать об опасности ковида, — добавляют авторы «Челябушки». — Оценивая вышеперечисленное, понимаем, что все это о выходе из информационного вакуума. Вывод: продолжаем работать, но с тотальным соблюдением профилактики.

Напомним, по данным областного минздрава, на утро 8 октября зарегистрировали 97 новых случаев, четверо заболевших — школьники. В регионе частично запретили проведение массовых мероприятий.