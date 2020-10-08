Челябинский аэропорт изменит свой облик с помощью арт-объектов

Фото: vk.com / «Международный аэропорт “Челябинск”»

Аэропорт имени Курчатова в Челябинске планирует изменить интерьер помещений. Воздушная гавань совместно с Росатомом создают дизайнерский проект, при котором пассажир сможет с интересом провести время в ожидании рейса и стать исследователем ядерной энергетики или авиации – двух разных, но схожих по точности научных направлений.

— Всех секретов интерьерных решений мы пока не открываем, но надеемся, что они порадуют гостей и пассажиров аэропорта, — сообщили в челябинском аэропорту.

Отметим, что первые изменения в дизайне аэропорта можно увидеть уже в зоне ожидания рядом с залом прилета. На стенах появились изображения с известным уральским физиком Игорем Курчатовым и греческим Философом Демокритом, который разработал теорию атомов.

Фото: vk.com / «Международный аэропорт “Челябинск”»

Фото: vk.com / «Международный аэропорт “Челябинск”»

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