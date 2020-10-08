Водителю «Лады» сорвало скальп: безработный на дорогой иномарке устроил жуткое ДТП под Магнитогорском

От удара «десятку» смяло как консервную банку Фото: кадр с видео

Жуткая авария произошла на границе Башкирии и Челябинской области. 47-летний магнитогорец за рулем Kia Stinger не справился с управлением, выскочил на встречку и на огромной скорости влетел в «десятку». За рулем ВАЗ-2110 был 29-летний житель Башкирии.

Как пишут наши коллеги из КП-Уфа со ссылкой на собственный источник, молодой водитель «десятки» получил серьезные травмы — в результате аварии ему оторвало часть кожи с головы. Также он получил несколько серьезных переломов.

Авария произошла во вторник, 6 октября, около 20:35.

— В полночь водитель отечественного автомобиля скончался на больничной койке. Начато разбирательство, — сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан в Управление ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

У погибшего водителя ВАЗа остались супруга и две дочери. Фото: КП-Уфа

В тот вечер погибший возвращался с работы домой из Магнитогорска. Дома его не дождались любящая супруга и две дочери. Свидетель аварии рассказал, что мужчина за рулем отечественной легковушки ехал с небольшой скоростью и не нарушал правил.

— Парень ехал с работы домой спокойно и не торопясь, и тут «встречка» выскочила, и произошел удар лоб в лоб. Мы остановились, когда мимо проезжали. Но мы не смогли ничем помочь, водителя зажало со всех сторон, — говорит Идель А.

Водитель иномарки отделался переломом ноги — его также доставили в больницу. О владельце Kia Stinger (в автосалонах такая стоит от 2 млн рублей) известно, что он официально безработный.

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