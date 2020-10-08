Репетиторы и таксиситы выходят из тени: в Челябинской области растет число самозанятых

На Южном Урале уже более 21 000 самозанятых. В начале года регион подключился к эксперименту с новым налоговым режимом, и жители стали активно регистрироваться. Еще порядка 10 000 самозанятых, по прогнозам, должно появиться до конца года, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары собственного изготовления без наемных работников и зарабатывают до двух2 миллионов и 400 тысяч рублей в год. При этом они платят налог с дохода по ставке 4%, если оказывают услуги другим гражданам, и 6% при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

— Преимущества этого налогового режима очевидны. Это минимальный налог, удобный документооборот через мобильное приложение. Можно быстро встать на учет или сняться с него. Всю отчетность формирует ФНС самостоятельно, — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. — Кроме того, это возможность получать господдержку наравне с субъектами МСП. Но самое важное — самозанятые защищены законом и пользуются уважением других официально занятых сограждан».

Режим подходит гражданам, которые привлекают клиентов через цифровые платформы и агрегаторы. Среди таких самозанятых — копирайтеры, дизайнеры, репетиторы, курьеры, строители, таксисты. Агрегаторы такси уже разрабатывают программы льготного автокредитования. Такие преференции помогают привлекать внимание к новому статусу и «обелять» традиционно «серый» рынок.