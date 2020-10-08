Жег бумажку на балконе: восьмилетний ребенок устроил пожар в жилом доме в Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сообщение о возгорании поступило пожарным Троицкого гарнизона днем, 8 октября. Огнем охватило квартиру на третьем этаже в жилом доме поселка Энергетиков.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что пожар уже был потушен виновником происшествия и его соседями. Выяснилось, что инцидент произошел из-за детской шалости. Восьмилетний ребенок, находясь один дома, нашел на балконе пепельницу со спичками и устроил игры с огнем.

— Я поджог бумажку, а когда она стала обжигать мне руки, я ее бросил в коробку, находящуюся на полу балкона. Когда я увидел, что начался пожар на балконе, сильно испугался начал кричать, звать на помощь, затем побежал в ванную набирать воду чтобы потушить его, — рассказывает мальчишка.

Запах дым почуяли соседи, которые в этот момент сидели на лавочке возле дома. Одни начали звонить матери мальчика, а другие бросились на помощь ребенку. Соседи знали, что ребенок находится один дома. Они выбили дверь в квартиру и помогли потушить пожар. К этому времени прибежала с работы мать мальчишки и подоспели пожарники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

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