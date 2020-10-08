Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» заразились коронавирусом

Фото: волейбольный клуб «Динамо-Метар»

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» из Челябинска вынуждена уйти на карантин. У нескольких игроков команды был обнаружен коронавирус.

— У некоторых игроков «Динамо-Метар» выявлен COVID-19. Вся команда уходит на карантин. В связи с этим, матч с «Минчанкой», который должен был состоятся 8 октября в Екатеринбурге перенесён. — сообщили в челябинском клубе.

Напомним, ранее COVID-19 обнаружили у семерых игроков «Трактора». Болезнь у них протекала в легкой форме.

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