Экс-глава наркоконтроля стал GR-директором крупного челябинского провайдера

Евгений Савченко занимал должность министра общественной безопасности с 2016 по 2018 год. Фото: личная страница героя публикации в Facebook.

Экс-министр общественной безопасности Челябинской области, бывший глава управления ФСКН региона Евгений Савченко нашел себе новую работу. Он занял руководящую должность в компании «Интерсвязь». Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь известного провайдера Алена Аксеновских.

— Появление в команде такого человека как Евгений Юрьевич Савченко говорит о многом! Перечислять все его регалии, достижения и достоинства можно долго, — пишет Аксеновских. — Поэтому, в обществе генерала, ограничусь сдержанным: я очень рада такому коллеге и с нескрываемым удовольствием представляю вам GR-директора компании.

Алена Аксеновских и Евгений Савченко. Фото: пресс-служба компании «Интерсвязь»

Отметим, что бывший чиновник будет отвечать за взаимодействие компании с органами государственной власти.

Евгений Савченко занимал пост министра общественной безопасности по Челябинской области с 2016 по 2018 год. До этого он был главой управлении ФСКН России по региону.

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