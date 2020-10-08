В Челябинске рекламой «Любишь бюджеты – люби и откаты» заинтересовались сотрудники УФАС

Фото: Булатов Алексей
Житель Челябинска обратился с жалобой в УФАС. Он сообщил, что на местном радио транслируется реклама, в которой звучит фраза «Любишь бюджеты – люби и откаты».
Как считает челябинец, эта реклама может побудить должностных лиц к совершению коррупции, а также сформировать негативный образ госслужащего у слушателей радио.
В Челябинском УФАС уже изучают скандальную рекламу на наличие признаков нарушения законодательства.
— Также ведомство запросит мнение о правомерности данного рекламного сообщения у членов Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России, заседание которого состоится на следующей неделе, — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
Антимонопольная служба в течение месяца примет решение относительно возбуждения дела.
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