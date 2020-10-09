Депутат Госдумы Андрей Барышев провел прием граждан и поздравил учителей с профессиональным праздником

В рамках региональной недели депутат Госдумы Андрей Барышев провел прием граждан. За помощью в решении насущных вопросов к народному избраннику пришли жители Металлургического района.

Пенсионер-автолюбитель Валерий Бойков уже много лет бьется за то, чтобы ему предоставили льготу по транспортному налогу. Мужчина имеет в собственности подержанный автомобиль мощностью 245 лошадиных сил и оплачивает налог полностью. Хотя по закону, как говорит Валерий Иванович, он должен оплачивать налог на лошадиные силы, превышающие 150 лс.

У пенсионера есть обращения в Заксобрание области, где он ссылается на букву закона и требует восстановления справедливости.

К слову сказать, проблема транспортного налога уже давно стоит очень остро. Еще в 2013 году Правительство, повысив акциз на бензин, пообещало отменить транспортный налог. Но, как говорится, воз и ныне там. Автомобилисты продолжают платить дважды: и транспортный налог, и то, что заложено в акцизе на бензин. Чтобы исправить эту несправедливость, Андрей Барышев подготовил и внес в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога. К сожалению, пока он не нашел поддержки ни в Правительстве, ни в Минфине. Зато парламентария поддержали сотни тысяч российских автомобилистов, и с такой командой единомышленников он будет вместе бороться за важную и социально-значимую инициативу.

Еще одна проблема, с которой к народному избраннику пришли жители, также касалась автомобилистов. Правда, на этот раз история оказалась трагической. Летом на пешеходном переходе сбили маму Романа Оленина, которая впоследствии, не приходя в сознание, умерла на больничной койке. Мужчина до сих пор не может добиться заведения уголовного дела. В полиции ему не предоставляют никаких данных: ни о владельце машины, который совершил наезд, ни о расследовании этого преступления.

С помощью депутата Роман надеется добиться правды и привлечь нарушителя к ответственности.

По каждому из случаев Андрей Барышев пообещал сделать депутатские запросы в компетентные органы.

Депутатский прием закончился на позитивной ноте. На встречу к народному избраннику пришла директор 61-й школы Олеся Серышева, которая поделилась радостной новостью — в школе создано и начало работать первое в Металлургическом районе отделение Российского движения школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация, образованная пять лет назад в соответствии с Указом Президента РФ. Проект направлен на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.

По словам директора школы, ребята выбирают для себя направление из четырех основных блоков: гражданская активность (включает в себя добровольчество, поисковую деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экологию), личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии), военно-патриотическое направление

(юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения), информационно-медийное направление (Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями).

Андрей Барышев, как депутат и лидер общественного движения «Соцгород», пообещал школе поддержку в благом деле и выразил готовность стать социальным партнером проекта.

А завершилась встреча вручением цветов и поздравлениями по случаю профессионального праздника — Дня учителя.