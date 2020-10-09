IP-камеры и тревожные кнопки установят на 60 остановках Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камеры видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб с двусторонней связью установят на остановках в разных районах Челябинска. Их за почти 12,8 миллиона рублей разместят на гостевых маршрутах города. Об этом в пятницу, 9 октября, КП-Челябинск сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска».

— Проведен аукцион на выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем видеонаблюдения и системы вызова экстренных служб с двусторонней связью на остановках Челябинска, — рассказал КП-Челябинск директор МУП «ЭВИС» Челябинска Александр Егоров. — В стадии заключения находится контракт с победителем аукциона — АО «ЭР-Телеком Холдинг» (по данным КП-Челябинск, документ стороны подпишут 9 октября. — Прим. автора). Срок проведения работ 90 дней с момента заключения контракта.

По словам Александра Егорова, IP-камеры установят на 60 остановках, из которых половину дополнительно оборудуют тревожными кнопками. Из бюджета города на эти цели выделено почти 12,8 миллиона рублей.

Современные устройства установят на 17 остановках по проспекту Ленина, семь — на Свердловском проспекте, шесть — на Комсомольском проспекте. Еще в общей сложности девять — на улицах Героев Танкограда и проспекте Комарова, 13 — на улицах Воровского, Блюхера и Труда, восемь — на улицах Цвиллинга, Свободы и Кирова.

— Всего камер будет 93: на пятиметровых остановочных комплексах (а их 27) установят по одной IP-камере, на 33-х семиметровых — по две, уточнили в «ЭВИС» Челябинска.

Информация с устройств будет поступать в Центр обработки данных на площади Революции, 4.

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