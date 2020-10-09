Руслан Гаттаров готовит иск о защите чести и достоинства после показаний экс-мэра Челябинска в суде

После показаний Тефтелева следствие может заинтересоваться деятельностью Гаттарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, против которого дал показания Евгений Тефтелев, намерен подать иск о защите чести и достоинства.

— Показания, которые в отношении меня дал вчера в суде Евгений Тефтелев не соответствуют действительности. Мои юристы уже готовят исковое заявление о защите чести и достоинства, — заявил Руслан Гаттаров.

Напомним, обвиняемый во взятках, Евгений Тефтелев рассказал в суде, против кого он давал показания в рамках досудебного соглашения. Бывший градоначальник заявил, что Гаттаров поручал сотрудникам Агенства инвестиционного развития оплачивать некие консультационные услуги без проведения совещаний. По такой схеме фирма СПГ получила 15 млн рублей.

Напомним, Руслан Гаттаров ушел в отставку с 3 июня 2019 года. Уходя, он признался, что в его работе случались ошибки, но он признателен команде, с которой работал, в том числе предпринимателям, общественникам и экспертам. Говоря о ближайших планах, он заявил, что хотел бы побыть с семьей. По данным КП-Челябинск Руслан Гаттаров живет в Москве. Больше о нем информации нет.

СПРАВКА «КП»

Руслану Гаттарову 42 года. Он родился в селе Большой Куяш, окончил ЮУрГУ по специальности «Автомобиле- и тракторостроение», учился здесь же в аспирантуре, стал кандидатом биологических наук. Путевку в жизнь, в большую политику ему дал профком вуза. С мая 2010 года вошел в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В феврале 2014 года назначен заместителем губернатора Челябинской области.

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