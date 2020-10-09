В центре Челябинска Алексей Текслер высадил кедры

В центре Челябинска губернатор высадил кедры. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

День сегодня погожий, тихий. Как раз для посадки деревьев. Губернатор Алексей Текслер нашел время в рабочем расписании и занялся высадкой деревьев. В самом центре Челябинска, в Литературном скверике у Публичной библиотеки, он высадил крепкие кедры.

Сейчас в регионе озеленению уделяется максимум внимания. Об этом заявил губернатор:

— В прошлом году мы смотрели на то, что нужно сделать по Челябинску, и вопросы благоустройства и озеленения были одними из важнейших. И в этом году горожане, наверное, видят преображения по этой части. Большое количество зеленых насаждений появляется. мы отказались от однолетников в оформлении клумб, и перешли к многолетним зеленым наслаждениям. В этом году уже высажено более 3 000 крупномерных деревьев, более 34 тысяч кустарников. Эта работа продолжится.

И не только в Челябинске продолжится. В следующем году стартует кампания по озеленению других городов региона. И предприятия Челябинской области могут в ней участвовать, озеленяя парки и скверы.

Важен и вопрос ухода. Как подчеркнул губернатор, определены бюджетные учреждения, которые этим вопросом будут заниматься. И не только в Челябинске: всем городам даны соответствующие указания.

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